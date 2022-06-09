В Госдуме задумались о снижении бюрократической нагрузки на учителей

В Госдуме задумались о снижении бюрократической нагрузку на учителей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Госдуме задумались о снижении бюрократической нагрузку на учителей. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В первом чтении Госдума РФ приняла законопроект, по которому бюрократическая нагрузка на учителей должна быть снижена.

Согласно новой норме, запрещается возложение на педагогов подготовки документов за пределами утвержденного Минпросвещения перечня. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, учителям разрешают вести электронный документооборот. Дублировать отчетность в бумажном виде им тоже не нужно.

Авторы инициативы отметили, что, по данным мониторинга партпроекта «Новая школа», на сегодняшний день учителям приходится заполнять не менее 49 видов документов и отчетностей. Согласно законопроекту предусматривается учебно-методическая и другая документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию детей.

Позже Минпросвещения РФ займется утверждением типового перечня и требований к форме, составу и содержанию учебно-методической и другой документации для подготовки учителями.

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