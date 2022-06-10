Петербург сохраняет 3 место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки

Петербург сегодня вновь оказался на третьем месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В пятницу, 10 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 217 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 212. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного подросла. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Московскому региону: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 222 человека с коронавирусом, а в Московской области 218 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 238 человек, госпитализировали 92 местных жителей, скончались 10 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.