В Ленобласти за сутки выявили 39 случаев коронавируса

В Ленобласти за сутки выявили 39 случаев коронавируса
В Ленобласти выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 39 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 169 местных жителей. Всего выздоровели 183 913 пациентов, в том числе 47 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 487.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 222 человек. На третьем месте Московская область — 218 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.

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