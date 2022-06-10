В сгоревшей квартире на Маршала Новикова нашли труп мужчины

В квартирном пожаре в Приморском районе минувшей ночью погиб мужчина.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Петербургу, пожар начался около 4:30 в доме на улице Маршала Новикова, 10. По неизвестным причинам в двухкомнатной квартире вспыхнула обстановка на площади 3 квадратных метра.

К месту происшествия оперативно вызвали пожарных и скорую помощь. Почти 20 сотрудников МЧС с привлечением четырех единиц спецтехники справились с пожаром к 5:25. На месте пожара было обнаружено тело мужчины, медикам оставалось только констатировать его смерть.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из церкви в Петербурге госпитализировали мужчину с простреленной головой. Рядом с ним лежал травматический пистолет. Он выжил, но серьезно пострадал. Другие прихожане и церковнослужители травм не получили.