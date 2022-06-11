В петербургском аэропорту Пулково 11 июня отменили 5 авиарейсов

В субботу, 11 июня, 5 самолетов не отправятся в запланированный путь из петербургского аэропорта Пулково. Еще один рейс будет осуществлен с опозданием.

В субботу а полчаса позже вылетит воздушное судно в Ош. Согласно данным онлайн-табло аэропорта, рейс «Санкт-Петербург — Ош» перенесли с 08:35 на 9:00.

Вовсе не отправятся в запланированное путешествие 6 самолетов. Среди них к настоящему моменту (9:00) не состоялось уже 2: «Петербург — Анталья» на 03:05 и рейс по тому же направлению в 07:30.

Следующий самолет, который сегодня не отправится по своему направлению, — «Петербург — Ларнака» на 14:55. В 16:00 не получится полететь в Анапу, как планировалось ранее на 16:00, а также в Нур-Султан на 22:00.

Все остальные рейсы, судя по предоставленным данным, вылетят по расписанию.

Ранее gazeta. spb.ru писала, что до 18 июля на развязке КАД с Пулковским шоссе будут перекрывать полосы движения. Ограничение начнет действовать с 20 июня.