В Красногвардейском районе петербуржец в ходе ссоры выпустил знакомому кишки

В ночь с 9 на 10 июня в Александровскую больницу был госпитализирован гражданин с выпадающей тонкой кишкой с улицы Буренина.

Мужчина 47 лет получил ножевое ранение в ходе распития спиртных напитков у дома 1, корпус 2 с 62-летним гражданином. Как стало известно Gazeta.SPB, травма оказалась настолько сильной, что у пострадавшего диагностировали колото-резаное проникающее ранение передней брюшной стенки с выпадением петель тонкой кишки.

Все произошло в районе 23:00 ночи 9 июня, после чего пострадавший попал на больничную койку в тяжелом состоянии.

Петербуржца, нанесшего ножевое, задержали и избрали меру принуждения — обязательство о явке. С места преступления изъяли предполагаемое оружие. Выяснилось, что до этого на мужчине числятся дела об легком нанесении вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества. При этом под административным надзором гражданин не состоит.

По факту произошедшего в Красногвардейском районе возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на улице Маршала Казакова 10 июня мужчина получил ножевое равнение от неизвестного, после чего был госпитализирован с тяжелыми травмами.