До 18 июня продлевают ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России

В Росавиации приняли решение продлить ограничения на полеты на юг и в центральную часть России до 18 июня.
Временное ограничения полетов распространяется и продлевается на 11 аэропортов страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.
Так пока все еще нельзя летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Симферополь и Элисту. Также самолеты не могут летать в Курск и Ростов-на-Дону.
Гражданам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для путешествия. Например, аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные авиагавани, судя по информации на сайте, работают в штатном режиме.
Первый раз мера на ограничения полетов была введена вскоре после начала ситуации на Украине. После этого она продлевалась ни один раз.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 самолетов 11 июня не вылетят из петербургского аэропорта Пулково.