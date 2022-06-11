До 18 июня продлевают ограничение полетов в аэропорты юга и центральной России

В аэропорты юга и центральной России до 18 июня продлевают ограничение полетов. Фото: Pexels

В аэропорты юга и центральной России до 18 июня продлевают ограничение полетов. Фото: Pexels

В Росавиации приняли решение продлить ограничения на полеты на юг и в центральную часть России до 18 июня.

Временное ограничения полетов распространяется и продлевается на 11 аэропортов страны. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Так пока все еще нельзя летать в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Липецк, Симферополь и Элисту. Также самолеты не могут летать в Курск и Ростов-на-Дону.

Гражданам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты для путешествия. Например, аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные авиагавани, судя по информации на сайте, работают в штатном режиме.

Первый раз мера на ограничения полетов была введена вскоре после начала ситуации на Украине. После этого она продлевалась ни один раз.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 5 самолетов 11 июня не вылетят из петербургского аэропорта Пулково.