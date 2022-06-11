Экономист объяснила, почему Россия не может обанкротиться

Экономист объяснила, почему Россия не может обанкротиться
Экономист объяснила, почему Россия не может обанкротиться. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Эксперт уверена, что в настоящее время России не грозит банкротство и дефолт. Свое мнение она подкрепила объяснением разницы этих двух ситуаций.

Доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что с точки зрения экономического содержания и правовой основы понятия «дефолт» и «банкротство» не тождественны.

Банкротство можно применять только к физлицам и компаниям, отметила Карпенко, а дефолт может произойти и в государстве, и у юридического лица, но в отношении физических лиц такой термин не применим.

Специалист подчеркнула, что дефолт может стать временным явлением, возникнувшим из-за технических и политических аспектов. Процедура банкротства, в свою очередь, может быть проведена при полном отсутствии возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. При этом дефолт далеко не всегда может привести к банкротству.

Карпенко заметила, что во многих случаях после преодоления финансовых проблем заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации.

Третьей причиной, почему понятия «банкротство» и «дефолт» нельзя считать тождественными — это их конечные цели и значения. Так, банкротство направлено на справедливое урегулирование требований кредиторов с помощью средств активов должника, а дефолт говорит о финансовой неустойчивости компании и экономической нестабильности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская валюта наступившим летом может подорожать до 75 рублей, считает эксперт.

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