В Петербурге подтвердили еще 206 случаев коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 206 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 59 человек, выздоровели – 76, умерли – 10. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 532 463 местных жителя, вылечились — 1 495 908 человек, а общее число жертв достигло 33 963. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 219 человек. На третьем месте Москва — 217 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.