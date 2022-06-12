Петербург сохраняет третье место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки

Петербург сохраняет третье место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Петербург сегодня вновь оказался на третьем месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В воскресенье, 12 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 206 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 214. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Московскому региону: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 217 человек с коронавирусом, а в Московской области 219 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 76 человек, госпитализировали 59 местных жителей, скончались 10 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.

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