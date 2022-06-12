В России за сутки коронавирусом заразились 3 403 человека

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 403 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 376 587. Об этом стало известно сегодня, 12 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 819 человек, скончались 65 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 380 020 граждан. Накануне выздоровели 3 480 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 794 561.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на третье место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 219 человек. На третьем месте Москва — 217 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России остается высокий уровень заболеваемости COVID-19.