Диетолог Королева: кетодиета грозит развитием заболеваний сердца и камней в почках

Кетодиета подходит не всем, у нее очень много противопоказаний. Фото: unplash

Кетодиета подходит не всем, у нее очень много противопоказаний. Фото: unplash

Люди, придерживающиеся кетодиеты, могут серьезно навредить своему здоровью, предупредила врач-диетолог, эндокринолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева.

Специалист рассказала, что изначально кетодиета была создана для пациентов с эпилепсией, но со временем ее стали использовать для похудения. Об этом пишет «Москва 24».

При кетодиете в рацион входят продукты с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Из меню исключаются такие продукты, как фрукты, выпечка, сладости, крупы. Вместо них акцент делается на яйцах, сливочном масле, авокадо и других продуктах, богатых жирами.

На этой диете человек может похудеть за счет того, что из рациона питания пропадают многие высококалорийные продукты вроде десертов и выпечки.

«Суть диеты в том, что на килограмм массы тела нужен один грамм белка. Жиров должно быть в четыре раза больше – четыре грамма на килограмм массы тела, а углеводов – в четыре раза меньше. То есть получается около 15 граммов углеводов, если вы весите 60 килограммов», – объяснила диетолог.

Однако эта диета подходит не всем, у нее очень много противопоказаний, предупредила Королева. Исследование 2018 года, в котором участвовали более 20 тысяч человек, показало, что у половины из этих людей в 50% раз увеличивается риск инфаркта, инсульта и риска смерти.

Повышенная вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний связана с тем, что жир, который на кетодиете потребляется в больших количествах, откладывается на стенках сосудов.

Кроме того, кетодиета противопоказана людям с камнями в почках. Ученые доказали, что к образованию камней в почках подвержено более чем 7% людей. А кетодиета может привести к тому, что количество камней увеличится.

Врач отметила, что этот режим питания не является первоочередным выбором при похудении. Однако ее можно попробовать людям с сахарным диабетом второго типа, если у них нет болезней сердца и сосудов. Жело в том, что жиры повышают чувствительность клеток к инсулину.

«Если вы здоровый человек и хотите попробовать кетодиету, можно попробовать ее на месяц», — заключила Королева.

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