В Петербурге горит здание завода «Красный треугольник»

В Петербурге горит здание завода &#171;Красный треугольник&#187;
Пожар в "Красном треугольнике". Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Адмиралтейском районе загорелось здание на территории завода «Красный треугольник».

По данным пресс-службы городского управления МЧС, пожарных на набережную Обводного канала, дом 134, корпус 7, вызвали в воскресенье в 16:18. Очевидцы сообщили, что горит здание в «Красном треугольнике».

К месту происшествия были направлены 45 человек личного состава МЧС и девять специальных машин. Прибывшие пожарные установили, что площадь пожара в одноэтажном здании достигла 100 кв. метров.

Через 20 минут после вызова пожару присвоили ранг 1БИС.

О пострадавших к настоящему моменту не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после взрыва газа в Русско-Высоцком возбуждено два уголовных дела. В ходе проверки установлено, что взрыв произошел из-за скопления бытового газа на кухне и неосторожного обращения с огнем. В квартире были открыты газовые краны на плите.

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