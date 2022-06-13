В Петербурге подтвердили еще 203 случая коронавируса

В Петербурге подтвердили еще 203 случая коронавируса
В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 203 новых случая коронавируса.

Госпитализированы 53 человека, выздоровели – 205, умерли – 12. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 532 666 местных жителей, вылечились — 1 496 113 человек, а общее число жертв достигло 33 975. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 180 человек. На третьем месте Подмосковье — 108 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».

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