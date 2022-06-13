Петербург поднялся на 1 место в России по заболеваемости коронавирусом за сутки

В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

В Петербурге подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Петербург сегодня вновь поднялся на первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 13 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 203 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 206. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнал Московский регион: в столице за минувшие 24 часа зафиксировали 180 человек с коронавирусом, а в Подмосковье 108 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 205 человек, госпитализировали 53 местных жителей, скончались 12 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».