В Ленобласти за сутки выявили 36 случаев коронавируса

В Ленобласти за сутки выявили 36 случаев коронавируса
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 36 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразился 188 285 местных жителей. Всего выздоровел 184 050 пациент, в том числе 49 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции умер один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 180 человек. На третьем месте Подмосковье — 108 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».

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