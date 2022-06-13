В России за сутки коронавирусом заразились 2 996 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 2 996 человек
В России зафиксировали новые случаи коронавируса. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 996 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 379 583. Об этом стало известно сегодня, 13 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 724 человека, скончались 56 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 380 076 граждан. Накануне выздоровели 3 684 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 798 245.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 180 человек. На третьем месте Подмосковье — 108 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».

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