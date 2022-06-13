Вильфанд: в ближайшие два дня в Петербурге будут идти дожди

Погода в ближайшие два дня в Петербурге будет дождливой, предупредил научный руководитель Гидрометцентра страны Роман Вильфанд.
Метеоролог рассказал, что дожди будут идти в Северной столице два дня подряд, 14 и 15 июня. Со вторника в городе значительно снизится атмосферное давление, из-за чего небо затянет облаками, пройдут заметные дожди и похолодает до 17-19 градусов. Но уже с четверга воздух будет прогреваться до 19-22 градусов.
«В общем, будет приятное петербургское лето. Участники форума смогут получить удовольствие не только от общения, но и от погоды», — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.
Он также рассказал, что с 16 июня в Петербурге начнутся полноценные белые ночи.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 13 июня ожидаются грозы и +23 градуса. Прогнозируются дожди, но температура будет выше нормы.