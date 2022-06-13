Названы лучшие регионы России по реализации нацпроектов совместно с НКО

Названы лучшие регионы России по реализации нацпроектов совместно с НКО
Самыми популярными нацпроектами по участию в них НКО стали "Культура", "Образование" и "Демография". Фото: Общественная палата РФ

Стали известны лидеры среди российских регионов по реализации национальных проектов совместно с некоммерческим сектором.

Об этом генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина рассказала на круглом столе «О региональных диспропорциях в развитии НКО и мерах по их преодолению» в Общественной палате РФ.

Самыми популярными нацпроектами по участию в них НКО стали «Культура» (206 мероприятий с участием НКО), «Образование» (139 мероприятий) и «Демография» (99 мероприятий).

Как сообщила глава «Национальных приоритетов», наибольший вклад в проект «Культура» внесли Свердловская, Владимирская, Воронежская и Тульская области, а также Бурятия, Дагестан, Мордовия и Севастополь. В нацпроекте «Образование» лидерами стали Мордовия, Чукотский АО, Марий Эл, Пензенская, Оренбургская и Тюменская области. Лучшими по нацпроекту «Демография» признаны Тыва, Хабаровский край, Амурская, Челябинская и Ульяновская области.

Малявина также обозначила три основных типа участия некоммерческого сектора в реализации национальных проектов. Первый — включение НКО в качестве исполнителей федеральных и региональных проектов и программ. Второй — финансирование НКО в рамках мероприятий по реализации региональных проектов. И третий — осуществление НКО деятельности за собственный счет, но полностью соответствуют национальным целям и проектам.

«Наибольшее количество НКО у нас подошло как раз по второму пункту. По нему мы и строили аналитику», — пояснила она.

Глава «Национальных приоритетов» напомнила, что в национальные проекты могут включаться все — в том числе и физические лица, и НКО, и волонтеры.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов утвердил выделение 10,8 млн НКО Петербурга на проекты по поддержке волонтерства.

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