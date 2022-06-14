В России за сутки коронавирусом заразились 2 797 человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 2 797 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 382 380. Об этом стало известно сегодня, 14 июня.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 708 человек, скончался 61 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 380 137 граждан. Накануне выздоровели 3 324 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 801 569.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 142 человек. На третьем месте Подмосковье — 120 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России впервые выявили более заразный вариант «омикрона».