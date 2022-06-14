Таксиста задержали за сексуальное насилие над юной пассажиркой в Петербурге

В Петербурге задержали таксиста, который надругался над 14-летней пассажиркой.

Как стало известно Gazeta.SPb, по подозрению в сексуальном насилии над школьницей задержали 28-летнего гражданина Узбекистана, работающего водителем в «Яндекс.Такси».

В отношении мигранта возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Напомним, инцидент произошел 12 июня около 16:00 около дома на шоссе Революции. Старший брат потерпевшей сообщил полиции, что таксист, который подвозил его сестру, надругался над ней в салоне автомобиля «Хендай Солярис», а после скрылся.

Расследованием дела занимаются следователи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Петербурга ударила супруга ножом во время застолья. Женщину забрали в отдел, где в отношении нее составили протокол о мелком хулиганстве.