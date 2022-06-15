Петербург снова находится на первом месте по суточной заболеваемости COVID-19

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает пополняться пациентами. Врачи за прошедшие сутки выявили в городе 212 новых случаев коронавируса. В этот раз город поднялся на первое место по суточным заражениям.

Госпитализировано 212 человек, выздоровели – 323, умерли – 10. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 533 079 местных жителя, вылечились — 1 496 617 человек, а общее число жертв достигло 33 996. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 173 человек. На третьем месте оказалась Волгоградская область — 117 новых ковид-пациентов за сутки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце апреля 2022 года КНДР накрыла волна «неизвестной лихорадки». На настоящий момент известно о 350 тысяч заболевших. Предполагается, что это может быть коронавирус.