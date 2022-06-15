Пенсионерка с улицы Демьяна Бедного послушала лжесотрудника ЦБ и потеряла более 1 млн

Пенсионерка с улицы Демьяна Бедного послушала лжесотрудника ЦБ и потеряла более 1 млн. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Пенсионерка с улицы Демьяна Бедного послушала лжесотрудника ЦБ и потеряла более 1 млн. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Вечером 14 июня, около 20:00 в правоохранительные органы Калининского района обратилась пожилая женщина, которая сообщила о мошенничестве на 1 324 500 рублей.

Женщина, проживающая на улице Демьяна Бедного, рассказала, что в период с 11 по 14 июня ей звонил неизвестный, представляющийся сотрудником Центробанка РФ, который настоятельно рекомендовал перевести денежные средства заявителя на безопасные счета в связи с мошенническими действиями с банковским счетом пострадавшей.

Как стало известно Gazeta.SPB, пенсионерка сняла со своих счетов 664 500 рублей и, оформив два кредита на сумму 660 000 рублей, перевела все деньги на указанные злоумышленником номера счетов.

Сегодня, 15 июня, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из квартиры жительницы Выборгского района Петербурга пропали золото и валюта на 1,3 миллиона рублей.