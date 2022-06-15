Эксперт раскрыла судьбу предпринимателей, завышающих цены на товары в России

Эксперт предрекла не самую лучшую судьбу для тех российских предпринимателей, которые не обоснованно завышают цену на свою продукцию в период укрепления рубля.

По мнению финансового консультанта Елены Феоктистовой, рынок может сам задавить предпринимателей, которые завышают цену на товары, не привязываясь к курсу валют или реальной стоимости производства, а желая заработать побольше денег. Об этом эксперт поделилась в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Те, кто не будет задавлен рынком, будут вынуждены приспособиться к его условиям. Еще одним вариантом может стать продолжение политики снижения ставки рефинансирования, что приведет к автоматическому снижению кредитной ставки. В итоге покупатели смогут приобретать товары в кредит на более выгодных условиях.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что обороты розничной торговли и общепита в Санкт-Петербурге и Ленобласти резко сократились.