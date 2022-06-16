Со вчерашнего дня в Петербурге ушли из жизни 7 пациентов с коронавирусом

Со вчерашнего дня в Петербурге ушли из жизни 7 пациентов с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

Со вчерашнего дня в Петербурге ушли из жизни 7 пациентов с коронавирусом. Фото: комитет по здравоохранению

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 7 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 16 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено вполовину больше летальных исходов за сутки — 14 человек. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 003 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 270 человек, в том числе 67 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Роспотребнадзоре рекомендуют обеспечить готовность к тому, чтобы остановить распространение чумы на территории Российской Федерации. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом России Анной Поповой.