В рамках ПМЭФ-2022 открылась первая петербургская ярмарка искусства «1703»

В четверг, 16 июня, в Центральном выставочном зале «Манеж» открылась первая петербургская ярмарка искусства «1703». Мероприятия проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.

Открывшаяся сегодня в ЦВЗ «Манеж» ярмарка посвящена 350-летию со дня рождения Петра I. Участие в ней принимают около 20 галерей России. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Среди них участников присутствует Центр Art & Science Университета ИТМО, представляющий работы студентов и выпускников магистерской программы. Организатором выступает ПАО «Газпром» при поддержке Комитета по культуре Санкт‑Петербурга.

В трех секциях «1703» – «Галереи», «Коллекции» и «Цифровое искусство» представлен современный художественный процесс от живописи и фотографии до скульптуры, инсталляций и цифровых арт-объектов, сопровождающихся NFT-токенами.

Отмечается, что проект «1703» создан для поддержки российских художников и галерей искусства, а также для развития института коллекционирования в стране. В культурно-образовательную программу включат лекции и дискуссии, а также арт-медиации, представляющие собой диалоги об искусстве между медиатором и зрителями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что юбилейный Петербургский международный экономический форум принял первых гостей 15 июня.