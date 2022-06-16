На Казанской улице с лестничной площадки пятиэтажки упала и насмерть разбилась женщина

На Казанской улице с лестничной площадки пятиэтажки упала и насмерть разбилась женщина. Фото: "Яндекс.Карты"

На Казанской улице с лестничной площадки пятиэтажки упала и насмерть разбилась женщина. Фото: "Яндекс.Карты"

Во вторник, поздно вечером, в правоохранительные органы через экстренные службы сообщили о падении человека с крыши.

Около 23:00 правоохранительные органы прибыли на место происшествия по адресу Казанская улица, у дома 8/10. Как стало известно Gazeta.SPB, полиция обнаружила труп на вид 34-40-летней женщины ростом около 170 см с черными волосами. Погибшая была одета в серую толстовку, черную жилетку, черную футболку, синие джинсы и черные носки.

Предполагается, что женщина могла упасть с лестничной площадки 5 этажа пятиэтажного жилого здания.

В настоящий момент труп направлен в морг для установления точной причины смерти. Все подробные детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе по дороге на пляж обнаружили мужчину в крови, лежащего в кустах. В тот же день «по горячим следам» удалось поймать злоумышленника, причастного к этому случаю.