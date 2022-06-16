Правительство Ленобласти подписало с ООО «Мегалайн» соглашение по развитию ТПУ

Правительство Ленобласти подписало с ООО «Мегалайн» соглашение по развитию ТПУ. Фото: пресс-служба Ленобласти

Правительство Ленобласти подписало с ООО «Мегалайн» соглашение по развитию ТПУ. Фото: пресс-служба Ленобласти

В рамках Петербургского международного экономического форума правительство Ленобласти подписало соглашение с ООО «Мегалайн» по развитию транспортно-пересадочных узлов.

В общей сложности на строительство и развитие ТПУ планируется выделить инвестиций порядка 60 млрд. Документ подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и гендиректор компании Геннадий Корупятник.

Развитие ТПУ на территории 47 региона позволит создать примерно 1,5 тысячи рабочих мест. Предполагается, что ТПУ «Кудрово» может стать пилотным проектом. Хаб может быть свормирован на основе станции метро.

При этом важно, что сроки ввода нового транспортно-пересадочного узла зависят от темпов строительства метро «Кудрово».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на стенде «Территория Инноваций» Петербургского международного экономического форума в 2022 году был представлен проект победителя конкурса по развитию «Горской».