Площадь отремонтированных тротуаров в Петербурге в 42 раза меньше, чем дорог

Площадь отремонтированных тротуаров в Петербурге в 42 раза меньше, чем дорог. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Площадь отремонтированных тротуаров в Петербурге в 42 раза меньше, чем дорог. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Северной столице за 2022 год уже отремонтировали примерно 16,4 тысячи квадратных метров, однако это в 42 раза меньше, чем сделанных дорог.

С начала 2022 года в общей сложности площадь отремонтированных дорог в Петербурге составила около 694 тысячи квадратных метров. Об этом пишет Neva.Today со ссылкой на городской комитет по благоустройству.

По данным адресной программы ремонта дорог на 2021-2023 годы, которая размещена на сайте комитета по развитию транспортной инфраструктуры, до конца года в городе специалисты хотят отремонтировать 2 129 квадратных метров дорог общей протяженностью 105 километров.

Планируется, что 559 квадратных метров тротуаров и 1 570 квадратных метров проезжей части отремонтируют в общей сумме за 5,3 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на реконструкцию автопарка в поселке Лисий Нос планируют выделить около 8,5 млрд рублей.