Автопарк в Лисьем Носу будет модернизирован на 8,5 млрд рублей

Автопарк в Лисьем Носу будет модернизирован на 8,5 млрд рублей. Фото: Смольный

Автопарк в Лисьем Носу будет модернизирован на 8,5 млрд рублей. Фото: Смольный

На реконструкцию автопарка в поселке Лисий Нос планируют выделить 8,5 млрд рублей.

Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума. Таким образом, ожидается создание новой площадки транспортного предприятия. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Новая площадка будет обслуживать северные районы Петербурга, Кронштадт, Сестрорецк и Зеленогорск. Планируется, что в новый парк получит 500 автобусов большой вместимости на газомоторном топливе.

В пресс-службе Смольного отмечают, что благодаря новому проекту город получит не менее 8,5 млрд рублей инвестиций и принесет не менее 6 млрд рублей налоговых отчислений. Также появятся новые рабочие места.

Проект будет реализован за счет совместных усилий АО «Третий парк» и «Банк России».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на базе «Трансмашхолдинг» в Петербурге планируют создать производство современного электрического транспорта на 1 00 рабочих мест.