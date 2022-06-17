В России за сутки скончался еще 63 пациента с коронавирусом

В России за сутки скончался еще 63 пациента с коронавирусом. Фото: unsplash

В России за сутки скончался еще 63 пациента с коронавирусом. Фото: unsplash

За сутки по всей России медики зарегистрировали смерти 63 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в пятницу, 17 июня, предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции, — со вчерашнего дня здесь скончалось 7 пациентов с COVID-19. Город обогнала Москва, где выявлено 15 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 010 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 333 человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в России вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок в случае, если будут зафиксированы очередные случаи вспышки COVID-19.