Эксперт рассказал, когда экономика России сможет вернуться к уровню 2021 года

Эксперт рассказал, когда экономика России сможет вернуться к уровню 2021 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Эксперт рассказал, когда экономика России сможет вернуться к уровню 2021 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Около 10 лет понадобится российской экономике, чтобы вернуться к тому уровню, который был в 2021 году, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Свое мнение Греф высказал в рамках Петербургского международного экономического форума. По его мнению, если в текущей мировой ситуации не предпринять никаких действий, то экономике России понадобится не менее 10 лет для возвращения к предыдущему уровню. Об этом пишет ТАСС.

Одновременно с этим Греф заметил, что экономика при этом продемонстрировала удивительную гибкость.

«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию», — поделился эксперт.

Греф предположил, что так получилось благодаря уникальному опыту, приобретенному за все годы, который большей частью он является частным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что давление на российскую экономику, которое тесно связано с ухудшением внешних условий, может затянуться надолго.