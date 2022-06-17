На проспекте Косыгина мужчина с ножевым, спасаясь от злоумышленников, по дереву слез с пятого этажа

На проспекте Косыгина мужчина с ножевым, спасаясь от злоумышленников, по дереву слез с пятого этажа. Фото: "Яндекс.Карты"

На проспекте Косыгина мужчина с ножевым, спасаясь от злоумышленников, по дереву слез с пятого этажа. Фото: "Яндекс.Карты"

В Красногвардейском районе 47-летний гражданин спасался от нападавших на него мужчин по дереву, спускаясь с пятого этажа. При этом у пострадавшего было несколько ножевых ранений.

Инцидент произошел на проспекте Косыгина, 25, корпус 1. Как стало известно gazeta.SPB, в ночь с 15 на 16 июня в правоохранительные органы обратилась женщина, которая рассказала, что слышит крики о помощи. Позже на указанном месте обнаружили пострадавшего с ножевым ранением грудной клетки.

Подозреваемых в состоянии алкогольного опьянения задержали в тот же день. По версии следствия, двое мужчин в ходе ссоры нанесли третьему гражданину несколько ударов по телу и избили его, после чего пострадавший, опасаясь за свою жизнь, выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на 5 этаже, и по дереву спустился вниз.

Мужчина в состоянии средне тяжести был госпитализирован в больницу №17 с проникающей ножевой раной правого подреберья, проникающей раной грудной клетки справа, колото-резанной раной правого плечевого сустава, раной подмышечной области, колото-резанной раной нижней трети правого бедра и ушибленной раной левого надбровья.

В отношении 21-летнего и 26-летнего злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Оба помещены в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с 15 на 16 июня в полицию обратилась 31-летняя жительница Петергофа сообщившая, что она ударила ножом своего мужа.