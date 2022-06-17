Во Фрунзенском районе девочка с ковидом пропала из дома на сутки и попала в больницу

Во Фрунзенском районе девочка с ковидом пропала из дома на сутки и попала в больницу
Во Фрунзенском районе девочка с ковидом пропала из дома на сутки и попала в больницу. Фото: Pxhere

В детскую городскую больницу №5 попал семнадцатилетний подросток с острым отравлением и в придачу с диагнозом «коронавирус».

Девочка поступила в отделение 16 июня около 18:30 с Пражской улицы. Как стало известно Gazeta.SPB, подростка врачи забрали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали острое пероральное отравление неизвестным психотропным веществом и коронавирусную инфекцию.

По словам матери, девочка больше суток не появлялась дома. Известно, что несовершеннолетняя состоит на учете в НД и в ОДН УМВД России по Кировскому району СПб.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с площадки на Загребском бульваре госпитализировали ребенка с тяжелыми травмами и разрывом селезенки. Известно, что третьеклассник проживает в полной благополучной семье с матерью, отцом и 2 несовершеннолетними братьями.

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