Во Фрунзенском районе девочка с ковидом пропала из дома на сутки и попала в больницу

Во Фрунзенском районе девочка с ковидом пропала из дома на сутки и попала в больницу. Фото: Pxhere

Во Фрунзенском районе девочка с ковидом пропала из дома на сутки и попала в больницу. Фото: Pxhere

В детскую городскую больницу №5 попал семнадцатилетний подросток с острым отравлением и в придачу с диагнозом «коронавирус».

Девочка поступила в отделение 16 июня около 18:30 с Пражской улицы. Как стало известно Gazeta.SPB, подростка врачи забрали в тяжелом состоянии. У нее диагностировали острое пероральное отравление неизвестным психотропным веществом и коронавирусную инфекцию.

По словам матери, девочка больше суток не появлялась дома. Известно, что несовершеннолетняя состоит на учете в НД и в ОДН УМВД России по Кировскому району СПб.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с площадки на Загребском бульваре госпитализировали ребенка с тяжелыми травмами и разрывом селезенки. Известно, что третьеклассник проживает в полной благополучной семье с матерью, отцом и 2 несовершеннолетними братьями.