Санаторий «Карельская деревня» за 2 млрд появится в Курортном районе Петербурга

Санаторий &#171;Карельская деревня&#187; за 2 млрд появится в Курортном районе Петербурга
Санаторий "Карельская деревня" за 2 млрд появится в Курортном районе Петербурга. Фото: pxhere

В Курортном районе Санкт-Петербурга появится новый санаторий, инвестором которого выступает компания ООО «Агентства развития предпринимательства»

В рамках Петербургского международного экономического форма правительство Северной столицы подписало соглашение о строительстве загородного санатория «Карельская деревня». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Планируется, что в проект пойдет около 2 млрд рублей. Строительство санатория может быть закончено до 2026 года. Благодаря этому проекту увеличится количество рабочих мест, а также появятся новые инвестиции и увеличатся налоговые поступления в городской бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге до 2029 года планируют закончить реконструкцию Апраксина двора. Проектом восстановления займутся строительная компания GloraX совместно с концерном «Питер» Николая Пономарева.

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