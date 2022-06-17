Санаторий «Карельская деревня» за 2 млрд появится в Курортном районе Петербурга

В Курортном районе Санкт-Петербурга появится новый санаторий, инвестором которого выступает компания ООО «Агентства развития предпринимательства»

В рамках Петербургского международного экономического форма правительство Северной столицы подписало соглашение о строительстве загородного санатория «Карельская деревня». Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Планируется, что в проект пойдет около 2 млрд рублей. Строительство санатория может быть закончено до 2026 года. Благодаря этому проекту увеличится количество рабочих мест, а также появятся новые инвестиции и увеличатся налоговые поступления в городской бюджет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге до 2029 года планируют закончить реконструкцию Апраксина двора. Проектом восстановления займутся строительная компания GloraX совместно с концерном «Питер» Николая Пономарева.