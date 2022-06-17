Некоторые смартфоны Samsung перестали работать в России

До 50 тысяч смартфонов Samsung, которые поставляются в Россию по параллельному импорту стало невозможно активировать в России.

На части смартфонов теперь производитель требует, чтобы устройства были активированы в тех странах, для которых смартфон предназначен. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов в области абонентского оборудования и продавцов.

Как выяснили в Mobile Research Group проблема со смартфонами затронула около 20% ввозимых в РФ смартфонов Samsung, что в общей сложности доходит до 50 тысяч устройств. Чтобы активировать смартфон, необходимо установить и некоторое время использовать сим-карту страны, для продажи в которой изначально было предназначено устройство.

Известно, что некоторые торговые точки предоставляют смартфоны Samsung с открытой упаковкой, которые были активированы в других странах.

В службе поддержки Samsung посоветовали активировать смартфон в стране, в которой его купили. Также в одном из официальных сервисных центров компании рассказали, что устройство может быть разблокировано за 5 тысяч рублей в течение двух недель. После рассмотрения заявки Samsung предоставляет сотрудникам центра код региональной разблокировки.

В Mobile Research Group отметили, что производитель блокирует устройства, ввезенные из стран Ближнего Востока, Китая, Южной и Юго-Восточной Азии. При этом заново прошить смартфон для работы в России почти невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в правительстве РФ задумались об отмене наказания за серый импорт.