Россиян предупредили об опасности использования Wi-Fi в общепите

Эксперт рассказал, почему использования общественного Wi-Fi в заведениях может навредить пользователям сети.

Выяснилось, что мошенники создают ложные точки доступа, к котором смартфоны подключаются достаточно быстро из-за хорошего сигнала. Однако это грозит считыванием информации и ее воровством. Об этом рассказал эксперт Артур Янбулатов, передает solenka.info.

Отмечается, что наименование очки доступа злоумышленников достаточно реалистично. Например, может быть сеть Mcdonalds1, к которой подключаются пользователи и теряют свои личные данные, даже не подозревая об этом.

Россиянам посоветовали избегать Wi-Fi в общественных местах, и вместо этого использовать сеть LTE. В случае, если это сделать невозможно, то при подключении к общественной точке Wi-Fi не следует открывать онлайн-банки или социальные сети.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 78-летняя петербурженка стала жертвой телефонного мошенника. За два дня женщина перевела на указанные злоумышленником счета 1 060 000 рублей.