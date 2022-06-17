На повышение уровня жизни в российских селах направят часть экспортных пошлин

На повышение уровня жизни в российских селах направят часть экспортных пошлин. Фото: Pxhere

На повышение уровня жизни в российских селах направят часть экспортных пошлин. Фото: Pxhere

По поручению президента России Владимира Путина, которое он озвучил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, правительство России выделит часть экспортных продовольственных пошлин на повышение уровня жизни в селе.

Президент подчеркнул, что безусловным приоритетом сейчас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий.

«Люди, которые работают на себя, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях», — заметил Путин.

Так, финансовыми источником могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Кроме того поступило предложение расширить программы реконструкции и модернизации сельских Домов культуры, региональные и муниципальные театры.

На указанные цели может быть выделено по 6 миллиардов рублей в 23-м и 24-м годах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рост поставок продовольствия на глобальный рынок — это важнейшая задача как для России, так и для всего международного сообщества, подчеркнул Путин.