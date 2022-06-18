В Петербурге подтвердили еще 221 случай коронавируса

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 221 новый случай коронавируса.

Госпитализированы 62 человека, выздоровели – 352, умерли – 5. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 533 762 местных жителя, вылечились — 1 497 375 человек, а общее число жертв достигло 34 015. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 243 человек. На третьем месте Москва — 220 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые предрекли новую волную коронавируса.