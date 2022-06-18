Петербург на 2 месте по заболеваемости коронавирусом за сутки в России

Петербург на 2 месте по заболеваемости коронавирусом за сутки в России
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи заражения. Фото: unsplash.com

Петербург сегодня занял второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В субботу, 18 июня, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 221 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 229. Таким образом, суточная заболеваемость в городе за последний день немного снизилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Московской области, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 243 человек с коронавирусом, а в Москве 220 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 353 человека, госпитализировали 62 местных жителей, скончались пять петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые предрекли новую волную коронавируса.

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