В Ленобласти за сутки выявили 23 случая коронавируса

В Ленобласти за сутки выявили 23 случая коронавируса
В Ленобласти выявили новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 23 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 18 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 188 424 местных жителя. Всего выздоровели 184 208 пациентов, в том числе 27 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 489.

По числу новых случаев инфицирования за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Московская область, где коронавирус выявили еще у 243 человек. На третьем месте Москва — 220 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые предрекли новую волную коронавируса.

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