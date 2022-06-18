Дворцовая площадь и Дворцовая набережная на «Алые паруса» будут закрыты для посторонних

Во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дворцовая площадь и Дворцовая набережная будут закрыты для посторонних.

Как сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, доступ на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную 24 июня будет открыт только для выпускников и их педагогов.

«Несмотря на то, что пандемийные ограничения сняты, было принято решение, что во время «Алых парусов» Дворцовая площадь и Дворцовая набережная теперь будет отдаваться в полное распоряжение выпускников. Они на этом празднике — главные», — отметила Потехина.

Родители выпускников и другие петербуржцы и гости Северной столицы смогут наблюдать за прохождением брига «Россия» по Неве из других мест — маршрут у него длинный.

Чиновница добавила, что выход на крыши в центре города, как и обычно, будет закрыт.

Всего на «Алых парусах» соберутся около 60 тысяч выпускников и педагогов. Билеты будут выдаваться накануне праздника. Посетить шоу смогут и ребята из Ленобласти и других регионов.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовят отдельную площадку, на которую они смогут попасть по специальным приглашениям с сопровождающими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бриг «Россия» отрепетировал проход по Неве перед «Алыми парусами».