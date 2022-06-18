Дворцовая площадь и Дворцовая набережная на «Алые паруса» будут закрыты для посторонних

Дворцовая площадь и Дворцовая набережная на &#171;Алые паруса&#187; будут закрыты для посторонних
"Алые паруса" пройдут 24 июня. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

Во время праздника выпускников школ «Алые паруса» Дворцовая площадь и Дворцовая набережная будут закрыты для посторонних.

Как сообщила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, доступ на Дворцовую площадь и Дворцовую набережную 24 июня будет открыт только для выпускников и их педагогов.

«Несмотря на то, что пандемийные ограничения сняты, было принято решение, что во время «Алых парусов» Дворцовая площадь и Дворцовая набережная теперь будет отдаваться в полное распоряжение выпускников. Они на этом празднике — главные», — отметила Потехина.

Родители выпускников и другие петербуржцы и гости Северной столицы смогут наблюдать за прохождением брига «Россия» по Неве из других мест — маршрут у него длинный.

Чиновница добавила, что выход на крыши в центре города, как и обычно, будет закрыт.

Всего на «Алых парусах» соберутся около 60 тысяч выпускников и педагогов. Билеты будут выдаваться накануне праздника. Посетить шоу смогут и ребята из Ленобласти и других регионов.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья подготовят отдельную площадку, на которую они смогут попасть по специальным приглашениям с сопровождающими.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бриг «Россия» отрепетировал проход по Неве перед «Алыми парусами».

24 июня алые паруса дворцовая набережная дворцовая площадь новости СПб посторонние


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Четверо мужчин попали в полицию за запуск беспилотника на ПМЭФ
Комплекс для сборки авиадвигателей построят в Петербурге за 22 млрд рублей
Глава Роспотребнадзора заявила, что в РФ нет случаев нового гепатита у детей
Дворцовая площадь и Дворцовая набережная на «Алые паруса» будут ...
Кибер Фронт Z проведет встречу с главной Главой русской общины в США
Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди 18 июня
В аэропорту Пулково в субботу задержаны восемь рейсов
Смена элит и изменения в мире: названы основные тезисы выступления Путина ...