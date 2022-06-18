В заброшенном здании на Синопской набережной горел чердак

Пожар на Синопской. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пожар на Синопской. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В субботу днем в центре Петербурга загорелось заброшенное здание. Обошлось без пострадавших.

Как сообщили в администрации Центрального района, в час дня в дежурную службу поступила информация о пожаре в заброшенном здании на Синопской набережной, 28/2. Там загорелось чердачное помещение, к месту были направлены сотрудники МЧС.

Пожар локализовали за 40 минут, после чего проводилась проливка и разборка конструкций. В результате ЧП никто не пострадал.

В настоящее время специалисты разбираются в причинах пожара.

«Угрозы жизни, здоровью и имуществу жителей района нет», — добавили в районной администрации.

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