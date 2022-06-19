В завершении недели Петербург снова накроют дожди и, возможно, грозы

В завершении недели Петербург снова накроют дожди и, возможно, грозы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В завершении недели Петербург снова накроют дожди и, возможно, грозы. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Северной столице сегодня ветрено. Горожане столкнуться с кратковременными дождями, а на востоке области, вероятно, даже с грозами.

Главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, чего сегодня ждать в Санкт-Петербурге. По словам специалиста, 19 июня город окажется под влиянием тыловой части циклона, центр которого окажется над Карелией. В завершении недели ожидается облачная с прояснениями погода.

В течение дня температура воздуха будет меняться от +17 до +19 градусов, по области эти показатели установятся на отметках от +16 до +21°. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 14-19 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, в понедельник, в Петербурге местами вновь пройдут кратковременные дожди, и при этом температура изменится мало.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что нестабильность в погоде сейчас — абсолютно нормально из-за неустойчивой атмосферы, заметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.