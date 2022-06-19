Эксперт оценил, насколько реалистичны перспективы реализации соглашений, подписанных на ПМЭФ

По завершению Петербургского международного экономического форума были подписаны десятки соглашений на миллиарды рублей, однако не все из них могут быть выполнены в силу разных причин. Эксперт предположил, почему так происходит.

Доктор политических наук, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор в беседе с Neva.Today рассказал, почему некоторые соглашения, подписанные на ПМЭФ, так и не доходят до воплощения в жизнь.

По его словам, все реальные сделки заключаются далеко не на ПМЭФ. Исключением может быть только тот случай, если сделка носит ярко выраженный политический вес.

«Действительно, мы видим, что на ПМЭФ озвучиваются много протоколов о намерениях, соглашений, которые до практической реализации зачастую не доходят. Но мы прекрасно понимаем, что форум — это вершина айсберга», — подчеркнул специалист.

Как подчеркнул эксперт, ПМЭФ представляет собой имиджевый форум, где самым главным является показать цифры и размах дальнейших идей. Таким образом, никакой ответственности за заключенные, но неосуществленные соглашения нет, заключил Конфисахор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе выступления президента Путина на ПМЭФ были намечены перспективы развития российского бизнеса и обозначены основные направления развития экономики, а также социальной сферы.