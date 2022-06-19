В Выборгском районе поездка на маршрутке обошлась пенсионерке в 50 тысяч рублей

Пожилая женщина заплатила за проезд на маршрутке гораздо больше, чем рассчитывала. Мужчина снял с карты пострадавшей 50 тысяч рублей.
Все произошло в Выборгском районе. Как стало известно Gazeta.SPB, подозреваемый, которым оказался 35-летний ранее не судимый водитель АО «Третий парк», уже обнаружен и задержан.
В пятницу вечером, около 19:06 в дежурную часть обратилась 83-летняя петербурженка с заявлением, что около полудня водитель маршрутки № 262 неустановленным способом списал с её карты 50 тысяч рублей.
Подозреваемого мужчину задержали спустя сутки на Боткинской улице. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что молодой человек был сбит автомобилем, переходя дорогу на зеленый свет в Красносельском районе. Мальчик с разным травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу №1.