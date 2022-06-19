Пассажиры самолета «Петербург-Уфа» вынуждено полетели резервным рейсом из-за птицы в двигателе

Сегодня утром в петербургском аэропорту Пулково рейс «Санкт-Петербург — Уфа» был прерван из-за птицы, застрявшей в двигателе.
Как удалось выяснить «Невским Новостям» от представителей авиакомпании «Россия», на настоящий момент в Уфу уже отправили резервный самолет за место отмененного рейса № 6423.
«Авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. В данный момент самолет уже вылетел из Петербурга», — отметили в пресс-службе.
Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящий момент технические специалисты извлекают останки птицы из двигателя.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 июня из петербургского аэропорта Пулково позже запланированного отправятся в путь 6 рейсов, при этом еще два самолета вовсе не вылетят по указанным направлениям.