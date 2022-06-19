Пассажиры самолета «Петербург-Уфа» вынуждено полетели резервным рейсом из-за птицы в двигателе

Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящий момент технические специалисты извлекают останки птицы из двигателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 июня из петербургского аэропорта Пулково позже запланированного отправятся в путь 6 рейсов, при этом еще два самолета вовсе не вылетят по указанным направлениям.