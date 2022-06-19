Пассажиры самолета «Петербург-Уфа» вынуждено полетели резервным рейсом из-за птицы в двигателе

Пассажиры самолета &#171;Петербург-Уфа&#187; вынуждено полетели резервным рейсом из-за птицы в двигателе
Пассажиры самолета "Петербург-Уфа" вынуждено полетели резервным рейсом из-за птицы в двигателе. Фото: авиакомпания "Россия"

Сегодня утром в петербургском аэропорту Пулково рейс «Санкт-Петербург — Уфа» был прерван из-за птицы, застрявшей в двигателе.

Как удалось выяснить «Невским Новостям» от представителей авиакомпании «Россия», на настоящий момент в Уфу уже отправили резервный самолет за место отмененного рейса № 6423.

«Авиакомпания приняла решение о выполнении рейса на резервном воздушном судне. В данный момент самолет уже вылетел из Петербурга», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. В настоящий момент технические специалисты извлекают останки птицы из двигателя.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 июня из петербургского аэропорта Пулково позже запланированного отправятся в путь 6 рейсов, при этом еще два самолета вовсе не вылетят по указанным направлениям.

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