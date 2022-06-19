У гендиректора в Волхове украли 6 тысяч цыплят через дыру в заборе

У гендиректора в Волхове украли 6 тысяч цыплят через дыру в заборе. Фото: Pxhere

У гендиректора в Волхове украли 6 тысяч цыплят через дыру в заборе. Фото: Pxhere

Генеральный директор сельскохозяйственной компании в Ленинградской области лишился 6 тысяч цыплят. Их украли через дыру в заборе.

Инцидент произошел в Волхове. Гендиректор сельскохозяйственной компании лишился пушистых малышей, которых забрали неизвестные. Об этом пишет Telegram-канале «Mash на Мойке».

Цыплят забрали прямо в контейнерах. Выяснилось, что неизвестный мужчина находился на территории частного дома и передавал птенцов другому злоумышленнику через дыру в заборе.

Компания дома, откуда произошла кража, занимается разведением цыплят. Не так давно у владельца вылупилось шесть тысяч птенцов, на которых нашелся покупатель, но сделка сорвалась.

Владелец украденных пернатых обратился в полицию, где сообщил данные несостоявшегося покупателя, так как подозревают его в произошедшем.

В настоящий момент выясняются все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что полиция всю ночь искала ребенка в лесу Всеволожского района. В этом им помогла собака «Атака».