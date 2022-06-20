В понедельник из Пулково с задержкой вылетят 3 самолета

В понедельник из Пулково с задержкой вылетят 3 самолета, также отменят 4 рейса. Фото: Baltphoto

В понедельник из Пулково с задержкой вылетят 3 самолета, также отменят 4 рейса. Фото: Baltphoto

Сегодня, 20 июня, из петербургского аэропорта Пулково не вылетят 4 самолета. Еще 3 рейса отправятся в запланированное путешествие позже изначально указанного времени.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, первым не выполнит свой маршрут самолет в Москву на 14:10 от авиакомпании «Россия». Все утренние рейсы должны пройти без изменений.

Второй отмененный рейс был запланирован на 21:55. Воздушное судно должно было следовать по маршруту «Санкт-Петербург — Худжанд». Сразу же следом за ним не состоится вылет в Тамчи на то же время. Оба самолет принадлежат «Уральским авиалиниям». И последним не полетит по указанному направлению рейс в Нур-Султан на 22:00.

Позже запланированного отправятся сегодня три самолета. Первый — в Ош. До этого он должен был улететь из аэропорта в 14:25, но теперь отправится в 16:55. Следующим вместо 15:30 в 17:25 вылетит самолет в Даламан. И последним перенесенным рейсом стал «Петербург — Душанбе», запланированный ранее на 15:55. Теперь его отправят в 17:30.

Все остальные позиции в расписании не менялись.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в петербургском аэропорту Пулково рейс «Санкт-Петербург — Уфа» был прерван из-за птицы, застрявшей в двигателе.