В тройку по суточной летальности от COVID-19 снова вошли Москва, Петербург и Московская область

В тройку по суточной летальности от COVID-19 снова вошли Москва, Петербург и Московская область. Фото: Pxhere

В тройку по суточной летальности от COVID-19 снова вошли Москва, Петербург и Московская область. Фото: Pxhere

За сутки в Санкт-Петербурге медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

На 20 июня в городе прибавилось количество умерших с инфекцией. Новую статистику в конце недели предоставили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург находится на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город на одного человека обогнала Москва, — там выявлено 11 летальных исходов за сутки. На третьем месте находится Московская область с 6 смертями за сутки. В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 1 случай смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 34 036 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 380 517 человек, в том числе 54 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Российской Федерации вакцинация от коронавируса может быть внесена в национальный календарь прививок.